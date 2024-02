Aleksei Navalny è morto L’oppositore di Putin “si è sentito male”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Èa 47 anni e a riportare la notizia sono le agenzie di stampa russe. Aleksei Navalny, 47 anni, è deceduto nella colonia penale n. 3 dell’Okrug autonomo di Yamalo-Nenets, come riferito dal dipartimento regionale del servizio penitenziario federale. “Il 16 febbraio di quest’anno, nella colonia correzionale n. 3, il detenuto Navalny A.A. si èdopo una passeggiata, perdendo quasi immediatamente conoscenza. Gli operatori sanitari dell’istituto sono immediatamente arrivati ed è stata chiamata una squadra medica di emergenza”, si legge nel comunicato. “Sono state eseguite tutte le misure di rianimazione necessarie, ma non hanno dato risultati positivi. I medici del pronto soccorso hanno confermato la morte del condannato. Si stanno accertando le cause della morte”, aggiunge il comunicato rilanciato dalle agenzie ...