Alborghetti | «Il derby una partita importante Daremo il massimo»

mai una sfida come le altre. Da un lato la capolista: le ragazze Il derby, però, azzera tutto e diventa sfida a sé. Il fischio d' Kristjansdottir, Karchouni, Santi, Brustia, Pandini, Alborghetti,

Lodz, derby salvezza ma stadio sold out: si gioca per la Storia: Tutti i palchi dello Stadio Król saranno occupati. Al derby tra LKS Lodz e Widzew Lodz assisteranno molti ospiti illustri. Lo Stadio municipale Miejski è di proprietà dello stato.

Perfect start sees Bianconere down Inter in Derby d'Italia | OneFootball: Matchday 17 of this Serie A season couldn’t have gone much better for Juventus Women, with the Bianconere making it two from two in Derby d’Italia games against Inter this term with a 2-0 win in Milan ...

Femminile, la Juve vince il derby d’Italia contro l’Inter: Grazie alla doppietta realizzata nel primo quarto d’ora da Echegini, la Juventus si aggiudica il derby d’Italia superando l’Inter all’Arena Civica "Gianni Brera" di Milano. Per le bianconere è il ...