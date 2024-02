Nome di lista, candidati e programma elettorale sono in fase di In particolar modo, l'ingresso di via Mazzini che sta assumendo con la demolizione dell'ex Caravel e dell'ex Tricot. E ancora: il

Al via la fase di demolizione di alcune strutture esterne del Demm (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn caterpillar cui è agganciata, sul braccio estensibile, una tenaglia ha avviato da oggi la demolizione di alcune strutture esterne dell'edificio sede del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (Demm) dell'Università degli Studi del Sannio in via delle Puglie. La macchina ha "aggredito" i piloni in cemento armato della scala di emergenza che si sviluppa sul lato ovest. Da due mesi, sospese lezioni e ogni altra attività per permettere di portare a termine il progetto che prevede la riqualificazione e l'efficientamento energetico del complesso: dopo aver smontato gli infissi, i bagni ed i rivestimenti interni, tra le quali le scale della via di fuga, è cominciata la fase, spettacolare, dell'abbattimento di alcune ...

