Al via la Conferenza di Monaco sulla sicurezza

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Inizia oggi nel capoluogo bavarese ladi(Msc), il più importante incontro mondiale di politici ed esperti di politica dicon la partecipazione anche di decine di capi di Stato e di governo e ministri. I temi principali saranno i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente. Con tavole rotonde che iniziano alle 9:30, il programma principale della "Munich Security Conference" pubblicato solo nelle ultime ore prevede fra l'altro, nel primo pomeriggio, la partecipazione a "dialoghi" e "discussioni" della Vicepresidente degli Stati Uniti d'America, Kamala Harris; del Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres; e dell'Inviato speciale del Presidente Usa per il clima, John Kerry. Già in mattinata il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, farà ...