Al TeCa di Cassano una serata tributo benefica | parte del ricavato va a un progetto nel nome di Gabriele Raffa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 febbraio 2024)d'Adda (Milano) – La magia dei tributi ai grandi artisti approda aldid’Adda con il repertorio di Renato Zero. Immagini, suoni e voce, tutto portava a credere alla presenza sul palco del cantautore romano Renato Zero quello vero, reale. Ad interpretarlo da “clone” perfetto invece era Icaro,d'arte di Roberto Rossiello romano di nascita, che ha saputo interpretare alla perfezione i grandi successi di Renato Zero.speciale dunque aldid'Adda quella di mercoledì con l'entusiasmanteal Re dei Sorcini, di cuidell'incasso dei biglietti d'ingresso è stato devoluto per la realizzazione di un parco punto di socializzazione in ricordo di...