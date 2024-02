Al Teatro Petrarca di Arezzo Stefano Massini con “L’interpretazione dei sogni”

ad Arezzo, nel week - end del 10 e 11 febbraio, ha avuto luogo La 10edizione del concorso si è svolta al Teatro Petrarca, con l'

(Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 febbraio 2024 –, primo e unico drammaturgo e interprete italiano ad aver ricevuto il prestigioso Tony Award, l’Oscar delstatunitense, sarà sul palcoscenico deldi(via Guido Monaco 12) martedì 20 febbraio alle 21.00 con “dei”, nell’ambito della programmazione nata dalla sinergia tra Fondazione Toscana Spettacolo onlus (riconosciuta dal Ministero della Cultura come primo Circuito Multidisciplinare in Italia per il 2023), Fondazione Guido d’e Comune di. Perchéamo? Perché per l’essere umano è un bisogno vitale e ineludibile?porta a compimento la sua decennale ...

Al Teatro Petrarca di Arezzo un Galà di Danza con le stelle del panorama mondiale, dall’Opera di Parigi al San Carlo di Napoli: Un parterre di étoile dai più prestigiosi corpi di ballo per un appuntamento che spazierà dal balletto romantico a opere contemporanee, con una coreografia in prima assoluta firmata dal primo solista ...

Al Teatro Pietro Aretino il debutto della rassegna Z Generation meets Theatre: Domenica 18 febbraio, alle ore 17:30, primo appuntamento al Teatro Pietro Aretino di Arezzo con la rassegna Z Generation meets Theatre. In scena la compagnia Fondamenta Zero in “Resterò per sempre nel ...

Semplificare fino ad annullare. “Simon Boccanegra” alla Scala: In un mondo nel quale tutte le esperienze devono essere facili, veloci, consumabili, l’opera ci sospinge in una sorta di metaverso che, anche solo per poche ore, consente di riflettere (anche) sul val ...