Al Silos l’essenza creativa di Armani

(Di venerdì 16 febbraio 2024) di Eva Desiderio "Ho scelto di chiamarloperché lì venivano conservate le granaglie, materiale per vivere. E così come il cibo anche il vestire serve per vivere". Così Giorgioa proposito di, spazio a tutta contemporaneità che in via Bergognone 40 a Milano racchiude i segreti della sua arte e della sua filosofia di moda. Un ambiente sobrio, pieno di sostanza, che racconta quasi 50 anni di carriera, di successi straordinari, emozioni, cambiamenti sociali che sono passati e continuano a passare attraverso gli abiti per uomo e per donna del grande stilista. Non un museo che non è nelle corde di, da sempre proiettato nel futuro, piuttosto uno spazio vivo dove il visitatore si addentra nell’universo stilistico che ha cambiato questi anni nel ...