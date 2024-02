Aidem Come gestire le attività negoziali nelle scuole dopo la digitalizzazione totale delle procedure | istruzioni e supporto pratico

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Corso online di formazione pratica (con Webinar) rivolto ai Dirigenti Scolastici, ai DSGA e alle segreterie scolastiche, per capireapplicare le nuove disposizioni relative alladegli appalti pubblici e superare le criticità che il settore scolastico sta affrontando in questo delicato passaggio. Ladegli appalti: una sfida complessa. L'articolo .

Corso online accreditato (15 ore) per supportare i docenti della Scuola dell’Infanzia nella corretta gestione delle problematiche che emergono ... (orizzontescuola)

Corso di formazione specialistica online (videolezioni e materiale didattico) della durata di 30 ore, per supportare tutti i docenti di ogni ordine ... (orizzontescuola)

Corso online accreditato, costituito da 4 lezioni (dispense, videotutorial, slides di sintesi, test intermedi di autovalutazione) per insegnare ai ... (orizzontescuola)

(Aidem) Studenti con problemi emotivi e comportamentali non certificati: strumenti pratici per la gestione della classe (Formazione Accreditata): Come riconoscere le diverse tipologie di problemi ... nel rispetto dell’inclusione e delle emozioni del docente, Professional Academy (AIDEM SRL) ha organizzato un Online Seminar (corso di formazione ...