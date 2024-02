Aggredita dai cani della nonna | grave una bimba di 2 anni

Aggredita da due Rottweiler una 25enne di Lozzo Atesino, Padova, che andava sui pattini. Medicata con oltre 100 punti di sutura per le ferite provocate dai cani fuggiti da una villa, la ragazza è

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Unadi duee lasono state aggredite dai duedonna, tra cui un pastore tedesco, ad Anguillara Sabazia, vicino Roma. La, in seguito alle ferite riportate, è stata portata con l'elicottero dal 118 al Policlinico Gemelli in prognosi riservata. L'aggressione è avvenuta a casa dei nonnibambina che l'accudivano mentre i genitori erano a lavoro. Sul posto i carabinieristazione di Bracciano i forestali e la polizia locale. Anche l'anziana è stata portata in ospedale.