Ag Gilardino | 'Stesse qualità di Conte e Allegri | il suo futuro'

UFFICIALE - Genoa, i convocati di Gilardino per Napoli: torna De Winter dopo la squalifica: Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani in casa del Napoli.

Accostato al Napoli, Gilardino sul futuro: "Ne parlerò con piacere quando il Genoa mi chiamerà": (ANSA) - GENOVA, 16 FEB - Tiene banco in casa Genoa il futuro di Alberto Gilardino. Il tecnico biellese ha infatti il contratto in scadenza a fine giugno e nelle ultime settimane il ...

Napoli-Genoa, le probabili formazioni: gran ritorno tra gli azzurri: Napoli-Genoa si giocherà domani allo Stadio Maradona, Osimhen è tornato ma non è ancora certa la sua presenza contro la squadra ligure. Napoli-Genoa si giocherà domani pomeriggio, gara valida per la 2 ...