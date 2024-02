Affido Culturale | piccoli ciceroni raccontano le opere del museo archeologico nazionale di Napoli

Il Comune di Prato ha scelto di mettere i più piccoli al centro privilegia il collocamento in famiglia tramite l'affido. Sono Ampia e variegata anche l'offerta culturale dei teatri cittadini.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Si è rinnovato per altri 7 incontri, come ledella Misericordia, il progettograzie al sostegno del Pio Monte della Misericordia. Il successo della formula del progetto, durato tre anni e selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa dei minori, vede famiglie beneficiarie e famiglie affidatarie stringere un Patto Educativo attraverso esperienze culturali condivise. Dail progetto si è esteso nel corso dei tre anni in 11 città italiane, a testimonianza di un’idea di facile attuazione ma di grande impatto sui destinatari ultimi delle azioni: i bambini. E’ proprio per questo motivo che il Pio Monte della Misericordia, già capofila del progetto nel corso dei tre anni, ha deciso di rinnovare il suo sostegno al gruppo ...