“Affari tuoi” | momento di gelo in studio | choc sul pacco da 300mila euro

Momento astrale indimenticabile. Impegnatevi pure nel mondo degli affari, non perdete l'occasione di vincere. Scorpione Un penny per i tuoi pensieri…dicono gli inglesi. Se a proporvelo è il

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 16 febbraio 2024) News tv. “”, Martina e Matteo perdonoinè un programma televisivo italiano di genere game show trasmesso su Rai 1 dal 2003 al 2017 e nuovamente dal 2023, in onda nella fascia dell’access prime time. Il programma è basato sul format olandese Deal or No Deal, prodotto da Endemol. Alla guida del game show c’è Amadeus. Nel corso della puntata di ieri 15 Febbraio 2024 Martina e Matteo hanno accettato l’offerta rinunciado, senza saperlo ovviamente, a. La frase di lei ha fatto scendere ilnelloLeggi anche: “”, Amadeus e il pubblico senza parole per la storia di ...