AEW | Ci sarebbe molta tensione tra i wrestler della compagnia

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L’AEW ha fatto la sua apparizione sulle scene nel 2019, guadagnandosi fin da subito l’attenzione del pubblico. Laha vissuto un picco enorme di popolarità sul finire del 2021, subito dopo All Out, quando nellaavevano appena debuttatodel calibro di CM Punk, Bryan Danielson e Adam Cole, oltre alla presenza di atleti come Kenny Omega, Young Bucks, Eddie Kingston e Darby Allin. L’ultimo periodo, però, si è rivelato alquanto difficile visto i numeri contrastanti al botteghino e la popolaritàin leggero calo. Secondo Dave Meltzer del Wrestling Observer Newsletter, ciuna latente frustrazione tra i talentidi Jacksonville. Iro ...

Chris Jericho è stato una componente fondamentale della prima parte di vita della AEW. Inoltre, è riconosciuto in ogni dove come uno dei ... (zonawrestling)

Mercedes Mone , all’epoca conosciuta come Sasha Banks, ha lasciato la WWE nel maggio 2022 e non è più tornata. Tutti i fan di wrestling si ... (zonawrestling)

Grossi malumori in AEW: i wrestler vanno contro Tony Khan!: La AEW non sta vivendo di certo uno dei suoi migliori periodi e per questo sarebbero nate delle divergenze tra i wrestler e Tony Khan ...

AEW: La Warner avrebbe imposto un linguaggio meno volgare nei tv show: La programmazione AEW si è sempre caratterizzata per proporre contenuti maggiormente espliciti soprattutto rispetto a quanto siamo abituati ormai da tempo in casa WWE. Non solo l'uso del sangue, ma an ...

La AEW annuncia nuovi match per Revolution: ufficiale quello del ritiro di Sting: Domenica 3 marzo 2024, la All Elite Wrestling manderà in scena AEW Revolution in diretta dal Greensboro Coliseum in Greensboro, North Carolina, un evento che è stato basato molto sul ritiro storico de ...