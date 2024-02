Addio Classe A | dopo 27 anni Mercedes interrompe la produzione | ecco da quando e perché

con Milano (+1,17%) prima della classe grazie a Stellantis e All'opposto, tonfo di Interpump ( - 3,8%) dopo un quarto trimestre A partire da Banco Bpm ( - 3,1%) che registra l'addio a sorpresa

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di venerdì 16 febbraio 2024)ladellaA – Prima o poi doveva succedere, è il destino di tante auto, per quanto popolari e in alcuni casi iconiche come laA, che27sta per cessare la sua. La prima generazione (W168) fu introdotta nel 1997 e da allora è stato uno dei modelli più venduti dalla casa di Stoccarda: l’idea risultata vincente fu quella di ampliare “verso il basso” la propria gamma, fino a quel momento costituita essenzialmente da grandi berline eleganti. Vediamo dalaA andrà in soffitta.Leggi anche: Fineper questi modelli di BMW, Audi,e ...