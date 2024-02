Addio a La Sonrisa | il locale dei famosi ‘matrimoni napoletani’ chiude | la confisca diventa esecutiva

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Hai mai visto in tv il famoso reality show intitolato “Il Castello delle Cerimonie”? Arriva una pessima notizia per gli amanti della trasmissione dedicata ai matrimoni. Tutti noi abbiamo sicuramente visto almeno una volta il programma televisivo “Il Castello delle Cerimonie” ambientato nel Grand Hotel Ladi Sant’Antonio Abate. La trasmissione vedeva protagonista il famoso “Boss delle Cerimonie” Antonio Polese, proprietario dell’hotel, ed in seguito alla sua morte sono passati alla conduzione del posto sua figlia Imma con suo marito. Purtroppo però, dietro la fama di questo iconico luogo si celavano controversie legali che alla fine hanno portato alla suata e alla sua assegnazione al Comune della città. Il famoso hotel del “Castello delle Cerimonie” è statoto, andrà al comune – ph. Instagram ...