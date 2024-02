Addio a “Dani“ Suonava il basso e giocò con Pruzzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) I tonfanini lo avevano “adottato“ quando aveva 4-5 anni, affascinati da quegli occhi vivaci e una curiosità innata verso la vita. Il fatto è che nonostante la sua tenera età,ele ““ Rossi (nella foto), scomparso nei giorni scorsi a 68 anni dopo una lunga malattia, aveva già interiorizzato il focoso temperamento sudamericano, portando un piacevole e frizzante scompiglio nella frazione marinella. I genitori, lui del nord e lei versiliese, dopo essersi trasferiti a Rosario (Argentina) per motivi lavoro erano infatti tornati in Italia stabilendosi per sempre a Tonfano. Col passare del tempo ““ è diventato uno dei personaggi più caratteristici della Marina grazie al talento e all’estro vulcanico dimostrato sia con la palla ai piedi che con il. Residente prima in via Peschiera a Tonfano e da alcuni anni a ...