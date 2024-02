Adam Driver e Leos Carax stanno sviluppando un nuovo film insieme

(Di venerdì 16 febbraio 2024)era stato protagonista dell'ultima pellicola del regista, Annette Dopo la loro ultima collaborazione in Annette, risalente al 2021,starebbero lavorando a un, almeno stando a quanto dichiarato dall'attrice Juliette Binoche. Detto questo, è possibile che tra non molto avremo unlungometraggio diche di norma impiega tra gli otto-dodici anni per tornare. Parlando con AnOther Magazine, la Binoche - collaboratrice dei suoi primi cult Rosso Sangue e Gli amanti del Pont-Neuf - ha rivelato che"ha unprogetto con". Si tratta di un'informazione che non è stata approfondita, ...

A distanza di mesi, Adam Driver ha deciso di replicare una volta per tutte alle critiche ricevute in seguito a House of Gucci e Ferrari. ... (velvetmag)

Ben Mendelsohn non teme le accuse di appropriazione culturale per il suo Christian Dior: “Sto commettendo un crimine”: Ben Mendelsohn è australiano, in The New Look interpreta la leggenda francese Christian Dior e non è minimamente interessato alle eventuali ...

Pedro Pascal è ufficialmente Mr. Fantastic nel nuovo film dei Fantastici 4: Dopo mesi di attesa, Pedro Pascal sarà ufficialmente Mr.Fantastic nel nuovo film dedicato ai Fantastici 4. Pascal era in trattative da novembre dello ...

Fantastic Four, la data di uscita nell’immagine a tema San Valentino: Già spostato dall'8 novembre 2024 al 2025, con una immagine a tema San Valentino proprio dalla Marvel arriva la conferma del tanto atteso Fantastic Four, ...