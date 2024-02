SICUREZZA STRADALE: ACI E UPI INSIEME PER PROMUOVERE INIZIATIVE SULL'EDUCAZIONE NELLE SCUOLE Siglato un protocollo d'intesa per stringere la collaborazione Definire insieme programmi di educazione stradale per le scuole

ACI e UPI insieme per promuovere iniziative sull’educazione stradale nelle scuole (Di venerdì 16 febbraio 2024) ROMA – Definire insieme programmi di educazione stradale per le scuole superiori, realizzare corsi ed iniziative divulgative sui temi della sicurezza e della mobilità sicura e sostenibile, promuovere attività culturali integrate, stringendo una collaborazione stabile e duratura. Sono questi alcuni degli obiettivi del protocollo d’intesa siglato oggi dal Presidente di UPI, Michele de Pascale, e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Progetto Radici che contrasta la povertà educativa Scuderia Ferrari >04 settembre 2019 >Duomo Milano? Eventi di educazione finanziaria (Edufin) da ottobre Mercato usato è in crescita, i dati mensili dal PRA Gli incidenti stradali in numeri, crollo durante il lockdown Quando ... Leggi tutta la notizia su webmagazine24 (Di venerdì 16 febbraio 2024) ROMA – Definireprogrammi di educazioneper lesuperiori, realizzare corsi eddivulgative sui temi della sicurezza e della mobilità sicura e sostenibile,attività culturali integrate, stringendo una collaborazione stabile e duratura. Sono questi alcuni degli obiettivi del protocollo d’intesa siglato oggi dal Presidente di UPI, Michele de Pascale, e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Progetto Radici che contrasta la povertà educativa Scuderia Ferrari >04 settembre 2019 >Duomo Milano? Eventi di educazione finanziaria (Edufin) da ottobre Mercato usato è in crescita, i dati mensili dal PRA Gli incidenti stradali in numeri, crollo durante il lockdown Quando ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza