Accordi di coesione | Meloni incensa il governo e provoca De Luca | “Lavori al posto di stare in piazza a manifestare”

' La presidente Meloni deve chiedere scusa. Un governo che avesse avuto un briciolo di dignità avrebbe fatto gli accordi di coesione in primo luogo con tutte le regioni del sud e non con le regioni

(Di venerdì 16 febbraio 2024) £Devo ringraziare i presidenti di regione”, ha detto la presidente del Consiglio Giorgiadalla Calabria dove si trova per la firma dell’Accordo per il Fondo sviluppo e2021-2027. “Tutti hanno capito il senso di quello che stiamo facendo – ha sottolineato– c’è stata una enorme collaborazione, tutti sono collaborativi salvo uno che non è molto collaborativo allo stato attuale. Rispetto per carità, neanche mi stupisce troppo, se si va a guardare il ciclo di programmazione 2014-2020 risulta speso il 24% della spesa, se invece di fare le manifestazioni ci si mettesse a lavorare forse si potrebbe ottenere qualche risultato in più”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.