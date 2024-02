Abbattuto locale abusivo a Ponticelli | bloccava transito pedoni

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGli Agenti della Poliziadi Napoli dei Reparti Edilizia-Patrimonio e Unità operativa San Giovanni, sono intervenuti nel quartierein via Oplonti, dove insieme al Commissariato di zona ai vigili del fuoco e alla Napoli Servizi hannodue pareti metalliche che ostruivano la libera circolazione deie dei disabili. Ilera costruito con lastre di acciaio e porta blindata con serratura di sicurezza. Nell’ambito dell’attività sono state deferite all’autorità giudiziaria alcune persone per occupazione ed invasione abusiva di spazi pubblici. Gli Agenti della Unità Operativa Stella, Polizia Investigativa Centrale e Gruppo Intervento Territoriale sono intervenuti nei quartieri Stella e Sanità. Sono stati elevati 44 ...

