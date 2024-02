A Rotterdam batte Monfils | oggi i quarti alle 20 | 50 Sinner | che fatica Il prossimo è Raonic

All'Atp di Rotterdam Jannik Sinner supera Gael Monfils in tre set 6 - 3 3 - 6 6 - 3 e conquista i quarti di finale: guarda gli

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Hato più del previsto, ha lasciato un set per strada, ma alla fine Jannikha fatto valere la legge del più forte contro Gaelscentrando idi finale chelo opporranno a Milos, con inizio fissato20,50. Contro il francese è finita 6-3, 3-6, 6-3 negli ottavi del torneo di, successo che conferma quantosia consapevole dei suoi mezzi, più maturo e con gli obiettivi ben chiari nella mente. Le due vittorie nei primi due match del 2024, da campione degli Australian, non fanno altro che confermare il salto di qualità fatto dal tennista italiano, non soltanto dal punto di vista del gioco ma soprattutto da quello mentale. Ed è stata una vittoria conquistata ...

