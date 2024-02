il teatro dell'Opera di Vienna e il teatro dell'Opera di Monaco Il loro incontro è avvenuto nel momento in cui la cantante era in I due convolano a nozze quasi in segreto e quindi senza stampa e

'A Monaco incontro segreto Herzog -al Thani sugli ostaggi' (Di venerdì 16 febbraio 2024) Il presidente israeliano Isaac Herzog ha incontrato segretamente il premier del Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco per discutere i negoziati sul rilascio degli ostaggi a Gaza: lo riferisce Axios citando due fonti a conoscenza dell'incontro. Finora la maggior parte dei contatti tra Qatar e Israele dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre sono stati guidati dal capo del Mossad David Barnea. Herzog ha portato con sé a Monaco alcuni degli ostaggi rilasciati nel precedente accordo e i familiari di coloro che sono ancora detenuti a Gaza, scrive Axios. Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) Il presidente israeliano Isaacha incontrato segretamente il premier del Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-a margine della Conferenza sulla sicurezza diper discutere i negoziati sul rilascio deglia Gaza: lo riferisce Axios citando due fonti a conoscenza dell'. Finora la maggior parte dei contatti tra Qatar e Israele dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre sono stati guidati dal capo del Mossad David Barnea.ha portato con sé aalcuni deglirilasciati nel precedente accordo e i familiari di coloro che sono ancora detenuti a Gaza, scrive Axios.

Advertising

Altre Notizie

Video di Tendenza