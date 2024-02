A marzo i servizi si trasferiranno nei moduli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Si è tenuta ieri con i Comuni di Massa, Carrara e Montignoso, l’azienda sanitaria e i sindacati Cgil, Cisl e Uil la cabina di regia sugli interventi nelle strutture sanitarie. Nell’incontro di ieri "sono stati confermati i tempi, fino a luglio, per gli interventi negli edifici sanitari di Monterosso – scrive l’Asl –. Come da proroga in accordo con i vigili del fuoco verranno eseguiti tutti i lavori compresi i trasferimenti per non interrompere l’erogazione deisanitari. Fino a quando non saranno attive le nuove strutture, le attività verranno regolarmente garantite nelle attuali sedi di erogazione, senza cambiamenti per i cittadini". Per la palazzina H sempre a Monterosso "la fine dei lavori è prevista per il mese di- specifica l’azienda -, nello stesso mese verranno attivati gli ambulatori mobili già installati. Anche per l’attivazione ...