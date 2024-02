A Different Man | la recensione | il volto deformato dell’attore

dopo un passaggio al Sundance, A Different Man è diretto da La nostra video recensione di A Differenet Man di Mauro Donzelli.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il film: AMan, 2024. Regia: Aaron Schimberg. Cast: Sebastian Stan, Renate Reinsve, Adam Pearson. Genere: drammatico, thriller. Durata: 112 minuti. Dove l’abbiamo visto: alla Berlinale, in lingua originale. Trama: Un attore entra in crisi d’identità quando una sua conoscente mette in scena un testo teatrale basato sulla sua vita. È giusto che un attore, in nome dell’arte, finga di possedere certe caratteristiche fisiche, o si spacci per un’etnia che non è la sua? È una domanda che si è fatta sempre più presente dietro le quinte nel cinema americano (con tanto di versione umoristica estrema in un progetto come Tropic Thunder), e che è oggetto di un’elaborazione molto particolare in un film che ha esordito al Sundance ed è poi arrivato subito dopo alla Berlinale, in lizza per l’Orso d’Oro. Un film che affronta l’argomento con un certo ...

‘Oppenheimer’ Director Christopher Nolan Wants To Make a Horror Movie: The spice must flow -- and is flowing spectacularly -- according to first reactions to Dune: Part Two, Denis Villeneuve's sci-fi epic follow-up to 2021's Dune ...

Sebastian Stan calls out reporter who described disfigured character as a “beast”: At the Berlin Film Festival promoting his new thriller A Different Man, Sebastian Stan called out a reporter who used an arguably offensive term to describe a person with a facial disfigurement. In ...

Man, 32, arrested over 'Monaco millionaire' dating scam: A 32-year-old man has been arrested over a dating scam in which women from north and central London were targeted by a stranger claiming to be ...