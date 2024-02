A che ora i Mondiali di nuoto 2024 oggi | programma 16 febbraio | tv | streaming | italiani in gara

Ora mi godo questo primo passo, consapevole che sia solo l'inizio la vittoria ai Campionati Mondiali 2022 e 2023, il titolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 febbraio 2024), venerdì 16, sesta giornata di gare deidiin corsia. Nell’Aspire Dome di Doha (Qatar) andrà in scena un day-6 in cui le emozioni non mancheranno di certo. In casa Italia si vorrà rimpinguare il medagliere, che attualmente per la specialità tra le corsie prevede 1 oro, 5 argenti, 2 bronzi, già migliore rispetto a quanto fatto nel 2023 a Fukuoka (Giappone).fari puntati quasi esclusivamente su Simona Quadarella. La nuotatrice romana tornerà in vasca per le batterie degli 800 stile libero donne, reduce dal trionfo nei 1500 sl. Replicare sarà dura perché, nonostante le assenze, ci potrebbero essere avversarie difficili da battere e più adatte di lei ad affrontare passi veloci. Tuttavia, Simona ha una grande motivazione e punta anche a conquistare il ...