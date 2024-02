A che ora Cobolli-Tiafoe oggi in tv | ATP Delray Beach 2024 | dove vederlo | programma | streaming

Secondo quarto di finale a livello Atp in stagione, dopo la sconfitta con Coric a Montpellier, per Cobolli, che nel prossimo turno affronterà la testa di serie numero 2 Tiafoe. L'azzurro non avrà

Si disputeranno tutti oggi, venerdì 16 febbraio, i quattro match dei quarti di finale del tabellone di singolare maschile del Delray Beach Open 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 250: il lucky loser azzurro Flavio Cobolli affronterà il numero 3 del seeding, lo statunitense Tommy Paul. Quello odierno sarà il primo confronto in assoluto tra i due: il match si giocherà allo Stadium e sarà il terzo a partire dalle ore 17.00 italiane, ma comunque inizierà non prima delle ore 21.30 italiane. Ad aprire il programma sarà un incontro di doppio, seguito dalla sfida tra l'australiano Jordan Thompson e lo statunitense Tommy Paul, numero 3 del seeding.

