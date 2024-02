83 miliardi? Tutta la verità sull' evasione fiscale

Fragile, inquieto, oppure ritrovato: ecco i volti dell'amore

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Una cifra superiore a 80o appena di 15? Si è aperto un dibattitoa reale entità del «gap» fra le tasse che gli italiani dovrebbero pagare e ciò che lo Stato incassa davvero. A provocarlo lo studio di un docente della Sapienza, Pietro Boria, secondo il quale le stime sui mancati versamenti sono sovrastimate. Ecco che cosa abbiamo scoperto. Il 5 febbraio scorso è stata una bella giornata per Ernesto Maria Ruffini. Con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti al suo fianco, il direttore generale dell’Agenzia delle entrate ha annunciato con soddisfazione gli ottimi risultati raggiunti nel 2023 nella lotta all’: nell’anno appena concluso sono stati recuperati 24,7, un dato record. Ruffini ha inoltre ricordato che il «tax gap», cioè l’indicatore che misura la ...

Attacca a testa bassa, Giorgia Meloni , dal palco di Atreju , con lo stesso piglio di quano era all'opposizione: "Criticano il governo per i soldi ... ()

saldi invernali al via oggi in tutta Italia, dopo l’anticipo della Valle d’Aosta il 3 gennaio, con l’eccezione del Trentino Alto Adige, dove gli ... (lanotiziagiornale)

Sono 140 le società fantasma scoperte dalla guardia di Finanza di Ancona, coinvolte in una maxi frode fiscale per quasi due miliardi di euro. ... (today)

ANCONA - 1,7 miliardi di euro in fatture false, 30 perquisizioni in tutta Italia , 85 indagati e e 350 milioni sequestrati: sono i numeri imponenti di ... (corriereadriatico)

Reti consulenza chiudono bene 2023: premiano incertezza e volatilità mercati: La componente rappresentata dall’insieme dei prodotti del risparmio gestito cresce del 6,9% a/a, con il contributo di tutte le macro-famiglie di prodotto. Il valore degli Oicr, sottoscritti ...

Otb: obiettivo 3 miliardi di ricavi entro il 2025-2026: Il Ceo Minelli conferma: il 2025 potrebbe essere l'anno buono per la quotazione in Borsa. Il boom delle vendite del 74% registrato in Asia traina i conti di tutto il gruppo del fashion e del lusso ...

Gioia Tauro. Firmato accordo FSC tra Meloni e Occhiuto, alla Calabria oltre 2,5 miliardi: Quando mi sono insediato ho trovato 2 miliardi non spese tra programmazione Por e PSC. In due anni abbiamo speso tutto. Questo dimostra quanto importante fosse mettere mano alla riforma che permetta ...