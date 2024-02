18App | come registrarsi

Dal 1° febbraio la ormai nota 18App ideata dal Governo Renzi per tutti i giovani che compivano i Ma vediamo punto per punto come Per poter averla è necessario registrarsi, con lo Spid o con la

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Un bonus dato dallo stato di 500 euro può essere una cosa davvero utile, e probabilmente avrai già sentito parlare di questo bonus didi cui molti ragazzi che hanno raggiunto la maggior età hanno approfittato di questa opportunità. Vorresti farlo anche tu? EccoQuest0è un argomento che abbiamo già trattato della guida dedicata a cos’è esi usa, in cui abbiamo specificato che si tratta di un bonus di 500 euro dato dallo stato italiano a tutti i giovani che hanno raggiunto la maggiore età. Questo bonus va sfruttato quando i giovani vogliono investire nella cultura e questo riguarda cosebiglietti del cinema, del teatro, dei concerti, libri, CD musicali, fumetti e qualunque altra cosa vi venga in mente. Dopo aver spiegato ...

Spid clonati per prendere il Bonus 18App, oltre 140 segnalazioni in tutta Italia. Confconsumatori contro Meloni: Confconsumatori ha già raccolto in tutta Italia le segnalazioni di circa 140 ragazze e ragazzi che si sono visti sottrarre l’importo del Bonus cultura dall’app “18” con il sistema della ...

500 Euro sul conto solo per i nati in questi anni, chi potrà beneficiarne e quali sono i requisiti richiesti: Si tratta di due misure che vanno a sostituire il bonus 18app e che riconosce agli aventi diritto Carte da 500 euro ciascuna. carta del merito e della cultura, come fare domanda – ilcorrieredellacitta ...