UNO SGUARDO AL PROGRAMMA Il 24 febbraio c'è Marco Castoldi in mai letto per intero l'esilarante storia del duello fra Davide e in questa navigazione attraverso il tempestoso mare della sapienza

16 FEBBRAIO – Davide Sapienza, La Maria Brasca e il tributo agli U2: cosa fare stasera a Bergamo e provincia (Di venerdì 16 febbraio 2024) L'incontro con l'autore Davide Sapienza a Martinengo, La Maria Brasca al Teatro Donizetti, il tributo agli U2 al Keller Factory di Curno e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 16 FEBBRAIO. Ecco gli appuntamenti. Bergamo Sino al 25 FEBBRAIO allo spazio Cento4, a Bergamo, sarà allestita la mostra "R-I-S-O-N-A-N-Z-E. Tre artisti in contemporanea". In esposizione opere di Dario Dabbeni, Sara Montani e Federico Casu. Gli orari di apertura sono: da martedì a venerdì dalle 17 alle 19.30; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. All'interno della Stagione di Prosa, al Teatro Donizetti verrà proposto lo spettacolo "La Maria

