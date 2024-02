15 Febbraio 2024 – Dagli Usa pronta vendita di missili aria-aria a medio raggio per un valore di 150milioni di dollari

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il dipartimento di Stato Usa ha approvato una possibiledie bombe di piccolo diametro al governo italiano, per unpari rispettivamente a 69,3 e a 150 milioni di. L’approvazione preliminare riguarderebbeAim-120C-8. Il parlamento della Grecia ha votato una legge favorevole ai matrimoni tra persone dello stesso sesso, che potranno anche adottare bambini. Il procuratore speciale Robert Hur, che recentemente ha pubblicato il rapporto conclusivo delle indagini relative ai documenti classificati trovati nella residenza privata del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, testimonierà davanti alla ...

Il New York Times scrive che dietro gli attacchi ai due principali gasdotti iraniani all’inizio di questa settimana c’è Israele . Le fonti della ...

Al salotto artistico letterario di Villa Le Sughere Stefano Mazzacurati con il “Mercante del tempo”: Il salotto artistico letterario di Villa Le Sughere, in via Conti 14 al Marginone di Altopascio, questo venerdì 23 febbraio dalle ore 19:30, terrà una presentazione con conversazione con l’autore di u ...

Bollino verde Arpae in tutta la regione: domani niente misure emergenziali per la qualità dell’aria: A seguito delle proiezioni ARPAE relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri del PM10, si prospetta un miglioramento della qualità dell'aria; pertanto domani giovedì 22 febbraio non ...

La meraviglia della seta e il peltro a Palazzo Madama Torino: La rotazione dei manufatti esposti dal 22 febbraio al 28 gennaio 2025 nella sala tessuti del museo, a cura di Maria Paola Ruffino, offre un viaggio nell'arte tessile dal XIV al XX secolo, con una ...