Sondaggi IL CONSENSO TRA I GOVERNATORI " Come mostra il sondaggio, esprimerebbe nuovamente la propria preferenza per il governatore 5 per cento . Al terzo posto Massimiliano Fedriga (Friuli -

"14 per cento": il sondaggio per le Europee che scatena il panico nel Pd, chi è in fuga (Di venerdì 16 febbraio 2024) La concorrenza per Elly Schlein e Pd è tutta a sinistra. O meglio, nel centrosinistra. I dem infatti devono fare i conti con un Movimento 5 Stelle che, in vista delle Europee, è un passo avanti. I problemi maggiori arrivano da collegio dell'Italia meridionale dove dal territorio chiedono una strategia per arginare la valanga grillina. Stando a quanto riportato dal Foglio un sondaggio interno dà il Pd al sud poco sopra al 14 per cento. Mentre la forza guidata da Giuseppe Conte si piazza addirittura oltre il 26. Tradotto in termini di eurodeputati è un 6 a 3. Al Nazareno il caos è totale. Non solo bisogna trovare una quadra sulle candidature e mettere d'accordo diverse correnti, ma bisogna anche capire cosa intenda fare Schlein. Scende o no in campo? Certo è che una sua candidatura cambierebbe gli equilibri della sua lista. Se da un ... Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) La concorrenza per Elly Schlein e Pd è tutta a sinistra. O meglio, nel centrosinistra. I dem infatti devono fare i conti con un Movimento 5 Stelle che, in vista delle, è un passo avanti. I problemi maggiori arrivano da collegio dell'Italia meridionale dove dal territorio chiedono una strategia per arginare la valanga grillina. Stando a quanto riportato dal Foglio uninterno dà il Pd al sud poco sopra al 14 per. Mentre la forza guidata da Giuseppe Conte si piazza addirittura oltre il 26. Tradotto in termini di eurodeputati è un 6 a 3. Al Nazareno il caos è totale. Non solo bisogna trovare una quadra sulle candidature e mettere d'accordo diverse correnti, ma bisogna anche capire cosa intenda fare Schlein. Scende o no in campo? Certo è che una sua candidatura cambierebbe gli equilibri della sua lista. Se da un ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Caso Yara, Laura Marinaro: 'L'inammissibilità non mi sorprende': Bossetti fu identificato come Ignoto Uno dopo una complessa indagine, con una certezza di oltre il 99 per cento. Nel nostro libro un capitolo è dedicato alla 'saga' dei reperti che speriamo sia ... Quelle aziende che pagano per non assumere disabili: Campanini, che abita a Cento, in provincia di Ferrara ... ma si sta rivelando un ostacolo insormontabile per accedere al mercato del lavoro. E così è per molti che si trovano in una situazione simile ... Conficommercio plaude al tavolo di concertazione, ma boccia gli aumenti del suolo pubblico: Fipe e Confcommercio intervengono sul tema aumenti tariffe di occupazione suolo pubblico e tavolo di concertazione. "Abbiamo da subito riconosciuto all'assessore Paola Granucci – si legge in una nota ...

Video di Tendenza