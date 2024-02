parole del ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, in vista di un nuovo mandato da governatore di Zaia, 'potrebbe non ho tempo da perdere. Se l'unico problema è questo ne prendo

Zaia a Ciriani: non sono eterno? Simpatico, ma non ho tempo da perdere (Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. (askanews) – “L’eternità non è di questo mondo, è vero che nessuno è eterno. Trovo anche Simpatico, mi fa un po’ sorridere, pensare che l’unico dibattito di questo paese sia il sottoscritto, ma io c’ho altro da fare, non ho tempo da perdere, se l’unico problema è il mio futuro ne prendo atto… Mi sento un po’ come san Sebastiano con le frecce che arrivano…”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia intervistato a Ping Pong su Rai Radio 1 rispondendo a una domanda sul terzo mandato per i governatori e alle affermazioni in merito del ministro Luca Ciriani. “Parlare di terzo mandato sembra quasi una difesa della poltrona ma qui si tratta di fare una scelta di campo, mettendo al centro i cittadini protagonisti delle loro scelte… – ha spiegato – I cittadini ... Leggi tutta la notizia su ildenaro (Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. (askanews) – “L’eternità non è di questo mondo, è vero che nessuno è. Trovo anche, mi fa un po’ sorridere, pensare che l’unico dibattito di questo paese sia il sottoscritto, ma io c’ho altro da fare, non hoda, se l’unico problema è il mio futuro ne prendo atto… Mi sento un po’ come san Sebastiano con le frecce che arrivano…”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Lucaintervistato a Ping Pong su Rai Radio 1 rispondendo a una domanda sul terzo mandato per i governatori e alle affermazioni in merito del ministro Luca. “Parlare di terzo mandato sembra quasi una difesa della poltrona ma qui si tratta di fare una scelta di campo, mettendo al centro i cittadini protagonisti delle loro scelte… – ha spiegato – I cittadini ...

