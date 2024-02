Young Boys-Sporting Lisbona | le formazioni ufficiali | Itten sfida Goncalves e Gyokeres

Young Boys-Sporting CP è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle ... (ilveggente)

Young Boys vs Sporting Lisbona – probabili formazioni

Lo Young Boys e lo Sporting Lisbona si incontreranno per la prima volta in un’azione competitiva giovedì 15 febbraio, quando daranno il via al loro ... (sport.periodicodaily)