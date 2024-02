Yoko Ono | tutto quello che non sapevate su di lei

Perché Yoko Ono rappresenta qualcosa di molto più importante e di diverso. Artista a tutto tondo, femminista e pacifista da una vita. A 91 anni, la Tate Modern di Londra la celebra, fino al primo

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Alla Tate Modern di Londra arriva «Ono: Music Of The Mind» la più grande mostra dedicata all'artista, compagna di vita di John Lennon

La SSC Napoli avvia i contatti con Johan Bakayoko per portare l’attaccante in Campania. L’attaccante è nel mirino del club azzurro già dalla ... (dailynews24)

Tajani: "ENI non sta sfruttando risorse nell'offshore di Israele" (Agenzia Vista) Roma, 14 febbraio 2024 “La presenza dell’ENI in Medio Oriente è importante. Nella prima metà del 2023 si è svolta una gara internazionale per l’assegnazione di blocchi esplorativi nell ...

Yoko Ono in mostra a Londra Una grande retrospettiva alla Tate Gallery di Londra celebra l'artista e musicista con la sua "Music on the Mind". Yoko Ono, non solo vedova del mito Lennon ...

Londra, una mostra su Yoko Ono tra opere concettuali, vita e attivismo Roma, 14 feb. (askanews) - Oltre 200 opere di Yoko Ono in mostra alla Tate Modern di Londra, è la più grande esposizione britannica di ...