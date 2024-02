Ylenia Mellaro | la donna con il cuore a metà che ha partorito due gemellini

Ylenia Mellaro, 36 anni, è nata con una cardiopatia che le ha impedito lo sviluppo di un ventricolo. A quattro anni e mezzo è finita sotto i ferri per un'operazione che le ha salvato la vita. Era

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 15 febbraio 2024), 36 anni, è nata con una cardiopatia che le ha impedito lo sviluppo di un ventricolo. A quattro anni e mezzo è finita sotto i ferri per un’operazione che le ha salvato la vita. Era rassegnata a non avere bambini: i medici le avevano spiegato che con la sua malformazione non avrebbe potuto sopportare lo sforzo di una gravidanza. Ma grazie ai medici del Bambino Gesù invece ce l’ha fatta: «Durante dei normali controlli mi hanno detto: signora, ci possiamo provare. Esistono nuove tecniche, la cardiochirurgia è andata avanti».abita a Roma in zona Magliana. Presto tornerà a lavorare come ottica in un negozio di Malafede. Giulia e Flavio Oggi racconta al Corriere della Sera come è andata: «Sono stata seguita da un gruppo multidisciplinare del Bambino Gesù, chiamato Guch, che si occupa delle gravidanze di ...