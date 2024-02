l'operaio condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio. Oggi, La difesa di Massimo Bossetti ha vinto il ricorso in Cassazione per

Yara Gambirasio, il ricorso sui reperti arriva in Cassazione. Perché la Procura è contraria ad analizzarli (Di giovedì 15 febbraio 2024) Bergamo – Si riaccende davanti alla Cassazione l’interminabile battaglia per i reperti legati alla tragedia di Yara Gambirasio. Nell’udienza di oggi, 15 febbraio, la Procura generale si è pronunciata Perché sia dichiarato inammissibile il ricorso dei difensori di Massimo Bossetti, che sconta una condanna definitiva all’ergastolo per l’omicidio della tredicenne di Brembate di Sopra, nella Bergamasca. Dopo oltre quattro anni di battaglie giudiziarie si discute davanti alla quinta sezione penale della Suprema Corte la richiesta dei legali di Bossetti, l’avvocato Claudio Salvagni e l’avvocato Paolo Camporini, di poter analizzare (e non soltanto prenderne visione come è stato autorizzato finora) i reperti dell’inchiesta: 54 provette con il Dna di “Ignoto ... Leggi tutta la notizia su ilgiorno (Di giovedì 15 febbraio 2024) Bergamo – Si riaccende davanti allal’interminabile battaglia per ilegati alla tragedia di. Nell’udienza di oggi, 15 febbraio, lagenerale si è pronunciatasia dichiarato inammissibile ildei difensori di Massimo Bossetti, che sconta una condanna definitiva all’ergastolo per l’omicidio della tredicenne di Brembate di Sopra, nella Bergamasca. Dopo oltre quattro anni di battaglie giudiziarie si discute davanti alla quinta sezione penale della Suprema Corte la richiesta dei legali di Bossetti, l’avvocato Claudio Salvagni e l’avvocato Paolo Camporini, di poter analizzare (e non soltanto prenderne visione come è stato autorizzato finora) idell’inchiesta: 54 provette con il Dna di “Ignoto ...

