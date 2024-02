X-Men ' 97 | Wolverine | Ciclope e il team al completo nel trailer della serie Marvel

le vicende di X - Men '97 si ricollegano direttamente alla fine Nei nuovi episodi, Wolverine, Ciclope, Jean Grey, Tempesta, Rogue,

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 15 febbraio 2024) La nuovaanimata riprende da dove terminava quella classica, con gli X-Men riuniti per onorare la memoria del Professor X. IStudios hanno finalmente diffuso in streaming il primodi X-Men '97,d'animazione che riprende gli eventiclassica andata in onda negli anni '90. La nuovissima, composta da 10 episodi, arriverà in streaming a partire dal 20 marzo. Lacostituisce anche il debutto del nuovo brandAnimation. X-Men '97, dove eravamo rimasti? X-Men '97 rivisita l'epoca iconica degli anni '90, mentre gli X-Men, un gruppo di mutanti che usa i propri poteri straordinari per proteggere un mondo che li odia e li teme, vengono messi alla prova come mai prima d'ora, costretti …