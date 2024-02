WTA Doha 2024 | Swiatek e Rybakina versione schiacciasassi | torna in auge Pavlyuchenkova

L'ordine di gioco e il programma del torneo Wta 1000 di Doha 2024 , in programma sul cemento della capitale del Qatar, per quanto riguarda la giornata di venerdì 16 febbraio . Si giocano le due semifinali, con Rybakina che non vuole

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Giornata di quarti di finale per quanto riguarda il WTA 1000 disul cemento all’aperto qatariota. Se i match disono andati secondo pronostico, la principale storia del giorno riguarda il ritorno ad altissimi livelli di. La numero 1 del mondo, Iga, non ha avuto grossi problemi per sbarazzarsi di Viktoria Azarenka con il punteggio di 6-4 6-0 in appena un’ora e 16 minuti di gioco. In realtà il primo parziale non è stato banale per la giocatrice polacca, che si è ritrovata sotto 3-4 30-40. Da lì in poi una striscia infermabile di nove game consecutivi per chiudere il match. Nel secondo set in particolare è emersa la forza di questa giocatrice, che ha vinto tutti i giochi senza mai andare ai vantaggi. Domani la polacca troverà un’altra ex numero 1 del mondo, ...