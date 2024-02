Wta Doha 2024 | programma e ordine di gioco venerdì 16 febbraio

(WTA 1000 - montepremi 3.211.715 dollari) che si sta avviando alle battute conclusive sui campi in cemento del Khalifa International Tennis Complex di Doha, in Qatar. Make that 14 match wins in 2024

L'ordine di gioco e il programma del torneo Wta 1000 di Doha 2024, in programma sul cemento della capitale del Qatar, per quanto riguarda la giornata di venerdì 16 febbraio. Si giocano le due semifinali, con Rybakina che non vuole interrompere la sua striscia positiva in Medio Oriente e Pavlyuchenkova che prova a tornare in una finale del circuito maggiore. A seguire sarà il turno della numero uno al mondo Iga Swiatek. Di seguito il programma dettagliato con tutti gli incontri previsi. CENTRE COURT Ore 15:00 – (3) Rybakina vs Pavlyuchenkova a seguire – Swiatek vs Osaka o Pliskova

