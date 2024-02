WhatsApp addio | i 39 modelli di smartphone che non potranno più utilizzarlo

Dunque non si esclude il ritorno di alcuni modelli la cui sul futuro con il rinvio della produzione dell Quattroporte e l'addio Facebook LinkedIn Email Subscribe Telegram WhatsApp Share Guarda i

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Stop asu alcuni telefoni dal 29 febbraio 2024: se avete uno tra i cellulari che a breve vi elencheremo, forse vi conviene comprarne uno nuovo, perché non potrete più usare la celeberrima applicazione di messaggistica istantanea. La notizia che alcuninon saranno compatibili conè stata rilasciata da Meta: oltre a Facebook, infatti, è proprietaria anche diLeggi anche: La velocità del WiFi aumenta se disabiliti questa funzione del telefono Stop: Qual è la motivazione? Ora, vediamo prima il motivo di un cambiamento talmente drastico. In realtà la ragione è semplice: il sistema operativo dei cellulari in questione non sarà in grado di supportare i prossimi aggiornamenti dell’app, ovvero le nuove funzioni dell’app integrata con l’AI (Artificial ...