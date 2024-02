West Bromwich-Southampton venerdì 16 febbraio 2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

15 Moreirense vs Sporting Lisbona (telecronaca di Lorenzo Del Papa) Championship 33a Giornata Venerdì 16/02/2024 21:00 West Bromwich vs Southampton (telecronaca di Federico Zanon) ____________________

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ilpunterà a sorpassare il Leeds per riprendersi il secondo posto in classifica, con lo stesso numero di partite giocate, alle spalle della capolista Leicester, mentre ilpunta a consolidare la sua posizione all’interno della zona playoff. Con una vittoria i Baggies si porterebbero a -9 dai Saints e a -11 dai InfoBetting: Scommesse Sportive e

momenti di follia in FA Cup nel corso della gara dei 16esimi di finale tra West Bromwich e Wolves. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul ... (calcioweb.eu)

Il Southampton punterà a sorpassare il Leeds per riprendersi il secondo posto in classifica, con lo stesso numero di partite giocate, alle spalle ... (infobetting)

Il Southampton punterà a sorpassare il Leeds per riprendersi il secondo posto in classifica, con lo stesso numero di partite giocate, alle spalle ... (infobetting)

C'è un ostacolo per il ritorno di Gennaro Gattuso in Serie A: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Torino: juric verso il west Bromwich, tudor possibile sostituto: Il West Bromwich si sarebbe messo sulle tracce di Ivan Juric, in scadenza di contratto con il Torino a fine stagione. Come rivelato da Tuttosport il ...

Il Torino cerca opzioni dopo che il West Brom si avvicina a Juric: Torino hanno iniziato a considerare le loro opzioni dopo che il West Brom si è fatto avanti con un'offerta convincente per l'allenatore Ivan Juric. Lo scrive lunedì Tuttosport nel dettaglio di come la ...