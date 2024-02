Wall Street apre in lieve rialzo | Dj +0 | 16% | Nasdaq +0 | 05%

Wall Street apre positiva. Il Dow Jones sale dello 0,16% a 38.487,17 punti, il Nasdaq avanza dello 0,05% a 15.867,70 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,13% a 5.007,11 punti. .

Il Giappone ha comunicato a sorpresa che la sua economia è entrata in recessione tecnica per il calo dei consumi interni. Mercati della Cina

Wall Street verso una pausa prima di nuovi rialzi Questo, in contesti similari ha portato all’inizio di un ribasso. Wall Street verso una pausa prima di nuovi rialzi Ma quali sarebbero gli eventuali target di un ribasso sia in spazio che in tempo

Nvidia sorpassa Amazon a Wall Street: corsa verso l’intelligenza artificiale Nvidia ha sperimentato un momento significativo sui mercati finanziari, superando brevemente Amazon in termini di capitalizzazione di mercato il 12 febbraio. Qu ...