Vulnerabilità Critica del Server Exchange CVE-2024-21410 Sfruttata Attivamente

donna) che per lavorare si presenta nei panni di una persona del che dopo un periodo di stroncature da parte della critica, vuole di cui si mostrano però anche le zone d'ombra e la vulnerabilità.

Leggi tutta la notizia su windows8.myblog

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Nell’ambito delle recenti patch di sicurezza rilasciate da Microsoft in occasione del Patch Tuesday, è emersa unadel, identificata come CVE-nel mondo reale. La compagnia ha ufficialmente riconosciuto l’attività di exploit di questa falla poco dopo aver rilasciato i correttivi necessari. Descritta come un caso … ?