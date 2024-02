Vuelle | un altro colpo di scena | Mockevicius se ne va e arriva il play Foreman

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Pesaro 14 febbraio 2024 .- giornata campale alla. In mattinata e' stato rescisso il contratto con il livot lituanoe nel pomeriggio si e' praticamente chiuso per l' ingaggio delamericano Justin. Il primo e cioe'ha pagato per liberarsi del contratto con Pesaro. Dovrebbe finire la stsgione in una societa' asiatica. Il secondo e cioe'dal Mexixo, ultima sua militanza. E' unalto 183 centimetri di 27 anni e che ha girato mezzo mondo dopo aver lasciato il college. Il giocatore ha avuto l'ok snche dal tecnico Sacchetti per cui il suo arrivo e' solo una questione di giorni

La Vuelle Pesaro saluta Mockevicius BASKET - Il cestista ha esercitato la clausola onerosa di uscita dal contratto precedentemente sottoscritto. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica che il giocatore Egidijus Mockevicius ha eser ...

Ufficiale, la Vuelle saluta anche Mockevicius: chi entra ora La pausa della Coppa Italia per tentare l'impresa salvezza PESARO - La pausa per la Coppa Italia come ultima ancora di salvezza. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica che il giocatore Egidijus Mockevicius ha esercitato la clausola onerosa di ...

Vuelle in pausa…di riflessione: chi esce per far posto a Wright-Foreman BASKET - Pesaro è in chiusura con l'esterno americano classe '97: out uno tra Bamforth, Bluiett e Mockevicius. Dieci partite per salvarsi, stop fino al 3 marzo Carpegna Prosciutto in pausa… Di rifless ...