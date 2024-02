Per ottenere voti più di tutto contano le motivazioni, cioè la capacità di fornire ai votanti delle buone ragioni per votare per un film o una persona. Queste motivazioni vengono costruite attraverso

VOTI&STATS – Lazio Bayern: Sarri camaleonte, Tuchel depresso (Di giovedì 15 febbraio 2024) C'è una lettura molto semplice dal punto di vista statistico per quanto successo ieri in Champions con la sfida tra Lazio e Bayern e si può orientare su due elementi prevalenti. 1) Il palleggio del Bayern. Che i tedeschi abbiano una loro identità da squadra tecnicamente superiore lo si evince anche in una gara nella quale hanno perso e che ha confermato lo stato di crisi. Basti pensare al dato del possesso palla, attestatosi al 61% e cresciuto pure nel secondo tempo, quando per metà i tedeschi si sono trovati sotto di un gol e di un uomo. 2) Tanti tiri, tutti sbagliati. Una punizione a fil di palo di Sané, una conclusione di Musiala alta su una grande azione stile rugby, molti tiri da fuori.

