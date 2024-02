VOTI STATS – Bologna Fiorentina | Italiano da 5 in pagella come più di metà squadra

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 15 febbraio 2024), ie i suoi calciatori dimostrano le difficoltà dei viola nella sconfitta contro ilUn gol nelle prime fasi di gara, un altro al quinto minuto di recupero: il 2-0 delsulladiè incorniciato da questi estremi e lancia i rossoblu al quarto posto, in coabitazione con l’Atalanta (ma a San Siro, con l’Inter…). Per la Viola, invece, si conferma che questo 2024 è problematico, non è bastata la fiammata con il Frosinone di domenica scorsa per dare una vera sterzata a un periodo non facile. Se non si guardasse ai decimali, il verdetto del Dall’Ara ieri sera è stato giusto: gli attacchi di Thiago Motta hanno determinato un indice di Expected Goals del 2.13, quelli viola si sono fermati a 0.93. La Viola ha ben ...