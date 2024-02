Vortice polare a fine mese? Giuliacci | Può rompersi

ma entro la fine di febbraio arriverà una nevicata anche in è in atto un evento forte di surriscaldamento della stratosfera polare' dell'uscita del vortice polare dalla sua sede o verso il

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Da giorni si parla del ritorno dell'inverno vero e, come ricorda il team del colonnello Mario, gli amanti della stagione sperano in uno "split del". Ma di cosa di tratta? A fare chiarezza ci pensano gli esperti del sito meteo.it. Ilè "una sorta di vasta area di? bassa pressione ?situata nelle regioni polari? dell'emisfero nord" ed è un sistema che può avere delle ripercussioni sulle latitudini medie durante i mesi più freddi. Stando a quanto spiegano i meteorologi, "unforte e stabile tende a mantenere l'aria? fredda confinata nelle ?regioni artiche, mentre se? debole o? disturbato può ?portare a irruzioni di aria fredda verso sud, causando ondate di gelo nelle zone temperate". ...

FINE FEBBRAIO e MARZO: un BIVIO meteo da sciogliere Tuttavia, la sua presenza può essere contrastata da altre dinamiche, come quella legata al riscaldamento stratosferico, un fenomeno che può portare a un indebolimento del vortice polare e a un ...

Vortice Polare a fine mese: ultima chance per freddo e neve Molti meteo appassionati che amano l'inverno sperano in uno split del Vortice Polare. Questo, secondo un giudizio piuttosto semplicistico e persino ottimistico, può condurre fasi di gelo nel nostro ...

Meteo: FINAL WARMING pronto a condizionare anche l'Italia, ecco come finirà Febbraio Di cosa si tratta Nel concreto è come una sorta di passaggio della stratosfera in "modalità estiva", ovvero quella situazione per cui il Vortice Polare si dissipa e si sviluppano le easterlies (i ven ...