Voleva una famiglia | lui no Il retroscena sulla rottura tra Berrettini e Melissa Satta

infatti, che la ex velina dopo un anno di relazione sentisse la necessità di costruire qualcosa di più duraturo, qualcosa che le consentisse di pensare a mettere le basi per una famiglia, visto che

Juve, Inter e Milan “ Volevano fare una superleghina”. E la Lega li ha messi in minoranza. In assemblea di lega è andata in onda la prevista ... (ilnapolista)

Sangiovanni, niente concerto e album: “Mi fermo, non ho le energie fisiche e mentali” Sangiovanni si ritira per un certo periodo: il cantante ha affermato di voler prendere del tempo per se stesso e per la sua salute mentale ...

Pallanuoto, Francesco Di Fulvio: “Del Lungo miglior portiere al mondo. Volevamo far vedere al mondo ciò che valiamo” Anche Francesco Di Fulvio si unisce benvolentieri a una festa di prim'ordine, quella che vede l'Italia, il Settebello, conquistare la finale mondiale a Doha. La pallanuoto azzurra si tinge con un altr ...

Melissa Satta e Matteo Berrettini: “Lei voleva una famiglia” I due non compaiono insieme sui social da un po' di tempo e non hanno passato insieme nemmeno San Valentino. Stando ad alcune indiscrezioni, avevano progetti di vita diversi ...