Violenza sulle donne | sono 109 i casi nel 2023 L’assassinio di Giulia Cecchettin | uccisa dall’ex

La violenza sulle donne, dunque, non si ferma. E poco importa l'onda di indignazione e di protesta che s'è sollevata da Nord a Sud, in questi ultimi mesi, con le prese di posizione decise delle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 febbraio 2024)109 idi femminicidio segnalati in Italia nel. Allargando lo sguardo, uno studio delle Nazioni Unite dice che muoiono 5all’ora, 137 al giorno.diverso leperché. Le cause principaliil basso livello di istruzione maschile, l’aver subito violenze da bambini, l’abuso di alcol, l’accettazione dellacome cultura. Ricordiamo il caso difidanzato Filippo Turetta lo scorso novembre. I due si erano lasciati, rimanendo in contatto anche dopo la rottura. Lui però non accettava la separazione e minacciava il suicidio. Quel giorno i due erano andati al centro ...