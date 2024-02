Violenza sulle donne Minaccia e aggredisce la moglie con le forbici in un bar | alcuni studenti lo fanno arrestare

La direttiva europea contro la violenza sulle donne esce dall'ultimo giro di negoziati con una versione ridimensionata e indebolita rispetto al testo varato nel 2022 dalla Commissione e poi

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Pubblicato il 15 Febbraio, 2024 Dopo gli episodi che si sono verificati nei mesi scorsi, ancora un’inquietante caso dinel Salento.che stavano per entrare in una scuola situata nelle vicinanze hanno assistito alla scena di un anziano barista che stavando ed aggredendo lacon un paio di. Dopo averla presa per il collo, i ragazzi sono intervenuti in soccorso della donna, ma non essendo riusciti a far desistere l’uomo dal suo intento violento, hanno chiamato i carabinieri e lo hanno fatto. Questo quanto avvenuto nella mattinata di ieri a Lecce, all’interno di un bar situato nel quartiere San Pio. Ed è proprio qui che l’uomo, 77enne gestore del bar, si è scagliato ...